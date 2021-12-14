Молодое пополнение сил воздушной обороны приняло присягу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун 30-летия Независимости Казахстана в Вооруженных силах проводятся торжественные ритуалы приведения молодого пополнения к военной присяге. В силах воздушной обороны клятву на верность Родине принесли более 1 200 новобранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.
По сложившейся традиции церемонии проходят с участием ветеранов Вооруженных сил, приглашенных гостей, а также родителей и родственников будущих защитников Отечества.
Только дав клятву служить Отечеству, вчерашний призывник, прошедший курс молодого бойца, становится полноправным военнослужащим.
Служба в воинских частях сил воздушной обороны имеет свою специфику. Большинство воинских частей этого вида Вооруженных сил находятся в постоянной боевой готовности и несут круглосуточное боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны. Для этого проводится подготовка квалифицированных специалистов – связистов, электриков, водителей многоосных машин, инженеров автоматизированных систем управления, операторов многоканальных станций и других. Освоив эти специальности по окончанию службы, уже возмужавшие после постоянных физических тренировок и армейского режима молодые люди, как правило, востребованы в гражданской сфере.
За год военнослужащие срочной службы постигают азы военной науки, приобретают специальные знания и навыки, узнают службу изнутри. Согласно проведенному анализу, каждый пятый военнослужащий срочной службы продолжает службу в рядах Вооруженных сил по контракту или поступает в высшие военные учебные заведения.
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