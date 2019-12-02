Молодое пополнение регионального командования Запад приведено к военной присяге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В День Первого Президента В праздничный день в воинских частях Актауского, Атырауского и Актюбинского гарнизонов клятву на верность Родине произнесли около 700 военнослужащих срочной службы, призванных осенью 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления командующего войсками регионального командования «Запад».

В качестве гостей на торжественных мероприятиях присутствовали родные и близкие военнослужащих, ветераны Вооруженных Сил, представители органов власти и общественных организаций.





Вниманию гостей были продемонстрированы показательные выступления военнослужащих по предметам боевой подготовки. Родственники военнослужащих и гости ознакомились с условиями прохождения службы, встретились с командованием частей.

Церемонии прошли как на территории воинских частей, так и в парках, и у памятников Боевой славы. В Актобе приведение молодого пополнения к военной присяге прошло в парке имени Первого Президента Республики Казахстан, а в Атырау солдаты присягали на верность – в парке Победы. В городе Актау и в селе Бейнеу Мангистауской области церемонии прошли на территории части. Всего присягу принимало около 700 солдат, к которым приехали свыше 1500 родных и близких со всех уголков Казахстана.





«Для меня большая честь принять присягу именно в этот праздничный день. Хочу поздравить всех казахстанцев с Днем Первого Президента Республики Казахстан! Я могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины», - отметил гвардии рядовой Владимир Колдин.





Командующий войсками регионального командования «Запад» обратился к солдатам со следующими словами: «Сегодня, Вы даете обещание и клятву на верность целой стране, его Президенту и народу, это важный поступок, несомненно, достойный настоящего мужчины! В течение года службы Вы будете участвовать в постоянном процессе становления настоящего патриота своей страны, обучения военному делу, обретения решительности и непоколебимости. Я желаю Вам нести службу по чести, пусть дни и ночи в рядах наших Вооруженных Сил остаются в памяти только хорошими воспоминаниями!».

Военнослужащие срочной службы после принятия присяги приступят к боевой учебе по программе подготовки младших специалистов. Через полгода они получат воинские специальности артиллеристов, танкистов, связистов, стрелков и встанут в единый строй с полноправными защитниками Отечества.





Каждый в год из разных регионов страны в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан призываются молодые ребята, чтобы исполнить свой священный долг, заключающийся в защите суверенитета нашей Родины. В настоящее время в армию поступают физически развитые, образованные, морально устойчивые, которые будут достойными приемниками славных боевых традиции наших предков и станут примером беззаветного служения Республике Казахстан.







































