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Молодое пополнение Десантно-штурмовых войск приняло присягу

Автор:  
Данияр Дауталиев
31 Мая 2021, 10:06
Молодое пополнение Десантно-штурмовых войск приняло присягу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В воинских частях Алматинского, Талдыкорганского, Сарыозекского, Жаркентского и Капшагайского гарнизонов более тысячи солдат, призванных весной этого года, присягнули на верность Родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для меня большая честь служить в Десантно-штурмовых войсках, принимать сегодня присягу. С уверенностью могу сказать, что мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины», - заверил военнослужащий срочной службы Береке Кайнарулы, призванный из Акмолинской области.

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Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров обратился к солдатам с напутственными словами:

«Сегодня вы приносите клятву на верность стране и народу Казахстана. Это важный и ответственный шаг в судьбе каждого мужчины. Я хочу пожелать, чтобы служба в рядах Десантно-штурмовых войск запомнилась только хорошими воспоминаниями», - отметил он.

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В течение месяца, проходя курс молодого бойца, новобранцы изучали технику рукопашного боя, технические характеристики вооружения, военной техники, основы огневой и строевой подготовки. Незадолго до присяги будущие солдаты прошли обкатку танком.

После принятия присяги военнослужащие срочной службы приступят к боевой учебе. Им предстоит освоить вверенную технику и вооружение, укладку парашютов, совершить прыжки.

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