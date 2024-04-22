Молодые солисты «Астана Опера» с успехом выступили в Бишкеке

В Бишкеке на сцене Кыргызской национальной консерватории им. К.Молодобасанова молодые солисты оперной труппы «Астана Опера» выступили с концертной программой «Золотая коллекция оперных шедевров», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Отрывки из самых известных опер таких знаменитых композиторов, как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Умберто Джордано представили кыргызстанской публике солисты государственного театра оперы и балета «Астана Опера», лауреаты республиканских и международных конкурсов Гульдана Алдадосова (сопрано), Улпан Аубакирова (сопрано), Азат Малик (баритон), Саян Исин (тенор) и Динмухаммед Кошкинбаев (баритон). Концерт сопровождала заслуженная артистка Кыргызской Республики, концертмейстер оперной труппы государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Гульшан Конушева.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

По словам солиста труппы Саяна Исина, музыкальный вечер проводится в рамках культурного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

— Великие творения мировой оперы представлены аудитории молодыми солистами театра «Астана Опера», казахстанскими лауреатами республиканских и международных конкурсов. Меня же с Кыргызстаном связывает многое, здесь я прожил 11 лет. Обучался в Кыргызской национальной консерватории им. К.Молодобасанова. Отсюда начинались мои первые шаги к большой сцене, проходило мое творческое становление. Для меня это родной зал, я неоднократно выступал здесь на концертах. В этом году консерватории исполняется 30 лет. Мы рады нашему приезду, для нас большая честь находиться в Бишкеке. Здорово, что происходит творческий и культурный обмен между народами двух стран — поделился Саян Исин.

Концертмейстер Гульшан Конушева поблагодарила бишкекчан за теплый прием и отметила, что ей хотелось поделиться с соотечественниками плодом своей трехлетней работы в братском Казахстане с замечательными певцами в мире оперной музыки, солистами театра «Астана Опера».