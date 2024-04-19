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    04:25, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Молодые люди разъезжали по городу ВКО на автомобиле без дверей

    Жители ВКО разъезжали по городу на автомобиле без дверей
    Фото: ДП ВКО

    Жители Зайсана разъезжали по городу на автомобиле без дверей. Полицейские привлекли водителя к ответственности, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в полиции ВКО, момент нарушения правил дорожного движения был случайно запечатлен в видеоролике прохожих, который после распространился на просторах Сети.

    В объектив камеры попал момент, как молодые люди на одной из улиц города Зайсан передвигались на автомобиле без передних и задних дверей, создавая потенциально опасную ситуацию, как для себя, так и для окружающих.

    20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

    Департамент полиции ВКО призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.

    Теги:
    Соцсети Восточно-Казахстанская область Полиция Водители Авто
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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