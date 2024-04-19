Молодые люди разъезжали по городу ВКО на автомобиле без дверей

Жители Зайсана разъезжали по городу на автомобиле без дверей. Полицейские привлекли водителя к ответственности, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в полиции ВКО, момент нарушения правил дорожного движения был случайно запечатлен в видеоролике прохожих, который после распространился на просторах Сети.

В объектив камеры попал момент, как молодые люди на одной из улиц города Зайсан передвигались на автомобиле без передних и задних дверей, создавая потенциально опасную ситуацию, как для себя, так и для окружающих.

20-летнего водителя привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

Департамент полиции ВКО призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения.