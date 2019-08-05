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Молодежный туристический слёт прошел в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Августа 2019, 13:51
Молодежный туристический слёт прошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Центральном Бухар-Жырауского района Карагандинской области провели туристический слёт молодежи. В нём участвовали 10 команд из поселков, сел, сельских округов Бухар-Жырауского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Слёт прошел в рамках программы «Рухани жаңғыру». Организатором стал Молодежный ресурсный центр Бухар-Жырауского района при поддержке отдела физкультуры и спорта.

Соревнования были разделены на три этапа. Участники слёта состязались в нескольких конкурсах. Они организовали лагерь в отведенном судьями месте. Готовили фирменные блюда команды в походных условиях. Отвечали на вопросы викторины о географии, фауне и флоре Казахстана, истории Карагандинского региона.

Второй этап состязаний представлял собой туристическую полосу препятствий. Участникам предстояло разжечь костер, установить и разобрать палатку по всем правилам и на время, завязать узлы, распилить бревна, подняться в гору и принять участие в эстафете.

Заключительный этап стал заочным. На суд жюри участники должны будут до 15 августа представить фоторепортажи о том, как прошел туристический слет. Лучшие работы опубликуют в районной газете и социальных сетях.

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Карагандинская область   Туризм   Рухани жаңғыру   Общество   Год молодежи  
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