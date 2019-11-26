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Молодежный стартап представит Казахстан на глобальном саммите в Лозанне

26 Ноября 2019 09:30
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Молодежный стартап представит Казахстан на глобальном саммите в Лозанне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стали известны победители регионального конкурса Seedstars Summit CEE 2019. Об этом сообщила пресс-секретарь «Астана Innovations» Асель Алимханова на своей страничке Facebook, передает МИА «Казинформ».

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Всего было выбрано 8 победителей из Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Это:

- Biometric, Казахстан - банкоматы, выдающие мгновенные кредиты наличными с технологией распознавания лиц

- Lingwing, Грузия - интерактивная платформа, которая дает людям возможность освоить навыки общения в 4-5 раз быстрее с помощью недорогого решения

- iHotel LLC, Монголия - компания преобразовывает традиционные отели в современные цифровые объекты, подключаясь к сети через решения HIP

- StudyFree, Россия - онлайн-платформа для поступления в вузы мира

- Jeff , Латвия - анализирует телефонные метаданные, контактную информацию, геолокацию, модели поведения и данные сторонних людей, сопоставляя их с кредиторами

- Velvioo, Армения - управляет решениями по мобильности в городах, а также позволяет городам и предпринимателям запускать свои собственные предложения по мобильности

- Skyworker, Украина - это платформа, на которой технологические компании могут нанимать сотрудников в 3 раза быстрее и в 2 раза дешевле, создавая свои собственные технологические сообщества в Интернете.

«Теперь команды-участники получат возможность представить свою идею на главной сцене в Швейцарии вместе с более чем 60 стартапами со всего мира и выиграть до 500 000 долларов США в виде инвестиций в акционерный капитал. И мне импонирует, что команда Астана Innovations стала одним из организаторов саммита», - сказала Асель Алимханова.

Следует особо подчеркнуть, что Seedstars Summit CEE собрал в столице свыше 250 участников из 20 стран мира, где все заинтересованные стороны смогли пообщаться и рассказать о своих компаниях.

Вместе с тем А.Алимханова особо отметила, что главная цель любого стартап мероприятия – это обучить молодых навыкам создания и ведения бизнеса, дать возможность выйти на локальный и международный рынки. Ведь ступени роста – безграничны.

Seedstars - ведущее стартап-сообщество на развивающихся рынках и инвестор, официально выбрал Нур-Султан в качестве места проведения Seedstars Summit CEE 2019 с 20 по 22 ноября. Саммит был проведен при поддержке акимата города Нур-Султан, Astana Innovations.

20 ноября прошел буткемп, где 19 стартапов обучали расширению своего бизнеса, вел Буткемп Пьер-Ален Массон (управляющий партнер Seedstars). За ним последовал Инвестор Форум, на котором стартапы провели более 250 встреч один на один с ведущими местными и международными менторами и инвесторами, включая Арая Бекембаева (Болт), Алену Ткаченко (Номми), Летицию Монте (Phillips Health Systems), Патрик Бостилс (Stage-Co), Джозефа де Леона (Gravitas Prime), Арсалан Альфред Ни (AV Ventures), Александр Бондарев (Credo Ventures), Амбарцум Кагкецян (SmartGateVC), Кайрата Калиева (МФЦА) и других.

В День саммита (22 ноября) стартапы представили 3-х минутные презентации на главной сцене перед представителями корпораций, инвесторами, энтузиастами из стран Центральной, Восточной Европы и Азии. На саммите также присутствовали докладчики из глобальных компаний, бизнес-инкубаторов и венчурных фондов Espree Devora, Ричард Пол Готье из Amazon (США), Йонас Шорр из Urban Impact (Германия), Рамиль Мухоряпов из ChocoFamily (Казахстан), Дарья Егорина из CleverBooks (Ирландия) Рудрадеб Митра из EFMA и Google Developers (Польша).









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Ключевые слова: Цифровой Казахстан,
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