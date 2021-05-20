Молодежный онлайн-конкурс к 30-летию Независимости провели в Акмолинской области
Целью конкурса является поддержка молодых специалистов, содействие повышению языковой культуры, повышение интереса молодежи к изучению языка и воспитание конкурентоспособной личности.
В этом году участниками конкурса стали 12 кандидатов в возрасте от 21 до 35 лет. При оценивании конкурсантов учитывался уровень знания языка, качество и содержательность ответов, правильное произношение и написание.
Судейская коллегия в лице почетных педагогов-филологов региона распределила победителей следующим образом: 3 место заняла Бейсенбек Гульдана, 2 место – Ехсанова Жулдыз и победительницей «Тіл шебері» стала Молдир Жумабековна.
«Все участники были очень достойные. Каждый продемонстрировал прекрасное знание языков. Во все времена народ, владевший несколькими языками, расширял свои коммуникативные и интеграционные способности. Поэтому сегодняшний конкурс даст для участников знание полиязычия и стремление к конкурентоспособности. Ведь человек, умеющий свободно говорить и писать на нескольких языках, становится конкурентоспособной фигурой как в своей стране, так и за рубежом», - поделилась председатель жюри Бейсембина Айнагуль.
Призеры областного конкурса будут награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками.