Молодежный марафон «Ел үміті» прошел в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе в рамках инициативы Елбасы по комплексной поддержке талантливых детей и молодёжи прошел марафон «Ел үміті». В нем приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента РК.

Масштабный форум объединил почти 3000 представителей активной молодежи Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. В их числе лучшие представители подрастающего поколения, профессионалы своего дела, вносящие весомый вклад в развитие страны.





Во время форума Бердибек Сапарбаев поблагодарил молодежь за активность и пожелал дальнейших успехов: «С первых дней независимости Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев уделяет огромное внимание поддержке и развитию молодежи. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поддерживает молодежь и объявил 2020 год Годом волонтеров. Сегодня в стране насчитывается порядка 30 тысяч одаренных детей, работают свыше 100 специализированных школ и образовательных центров. В 11 областях функционирует республиканский центр «Дарын». Более тысячи детей в этом году стали победителями и призерами международных конкурсов и олимпиад. В рамках инициативы Елбасы «Ел үміті» будут отобраны свыше 1000 одаренных детей. Им будет оказана поддержка государства, созданы условия для развития и образования, в том числе в зарубежных вузах. Правительство страны приложил все усилия для поддержки молодого поколения. Образованная, талантливая и здоровая молодежь - это будущее нашей нации».





Асет Исекешев отметил, что «Ел үміті» создает социальные лифты для талантливой молодежи. Сейчас Фондом разрабатываются программы лидерства, системы выявления потенциала детей, инструменты мотивации, в том числе стажировки в ведущих вузах мира, система грантовой поддержки победителей олимпиад и наставников юных дарований.

«Мы не должны отставать от мира и государство делает очень многое в этом направлении. Сегодня реализуется немало программ: «Жас кәсіпкер», «Жас маман», «Болашақ», «Дарын» и многие другие. Инициатива «Ел үміті» направлена на то, чтобы поддержать и разработать новые программы для талантливых молодых людей. Мы считаем, что в каждом ребенке и каждом молодом человеке есть свой талант, его надо только раскрыть. Поэтому, в первую очередь, в настоящее время в каждом регионе будут укрепляться центры «Дарын». Каждый ребенок может выявить свой потенциал, где он может учиться, где он может работать, к чему он больше подходит. Потом будут программы: зарубежные поездки в Кремниевую долину, Сингапур, учебные туры в Кембридж и многие другие, над которыми мы сейчас работаем вместе с Правительством», - подчеркнул Асет Исекешев.





Молодые люди, добившиеся больших успехов в сфере образования и науки, бизнеса и медицины, культуры и спорта, экономики и общественной жизни, поделились своими достижениями, призвав участников марафона не бояться трудностей, пробовать свои силы и работать во благо страны.

Так, актюбинская предпринимательница Жанна Алтынбаева рассказала о том, как в 2016 году открыла для туристов отель «Nice hostel», соответствующий международным стандартам. Бизнесмен получила опыт в данной сфере, работая в США.

Участник из Атырау Нурлан Азаматов семь лет назад открыл учебный центр «Family» и ведет тренинги по развитию правильной речи, ораторского искусства.

Молодые ребята выразили свою благодарность за большую помощь и поддержку со стороны государства.

Инициатива Нурсултана Назарбаева «Ел үміті» будет реализовываться Фондом совместно с правительством, акиматами областей, бизнес-сообществом и НПО.

Форум, который прошел во Дворце спорта «Коныс», завершился выступлением звезд казахстанской эстрады.







