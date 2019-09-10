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Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ выступил в Баку

Автор:  
Бекбау Тайманов
10 Сентября 2019, 14:55
Молодежный камерный оркестр ТЮРКСОЙ выступил в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Баку состоялся концерт Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оркестр ТЮРКСОЙ выступал с концертными программами во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, Казахстане, Турции, Австрии, США, Германии, Албании, Боснии и Герцеговине, Франции, Италии и многих других странах. Участники оркестра – молодые таланты, студенты консерваторий стран-участниц ТЮРКСОЙ. За прошедшие годы в составе оркестра побывали около 100 молодых талантов из десяти разных стран.

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Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил, что концерт организован в рамках большого турне коллектива по трем странам – Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан.

«Гастрольное турне посвящено 10-летию образования Тюркского совета. Турне началось 27 августа, концертные программы прошли в городах Туркестан, Шымкент, Тараз, Алматы, Бишкек. Финальный концерт в рамках турне организован в Баку. Оркестр выступает под управлением Рената Салаватова (Татарстан, Россия) и Анвара Акбарова (Казахстан). В ходе гастролей оркестр также выступал и под управлением азербайджанского дирижера Мустафы Мехмандарова», - подчеркнул Генсек ТЮРКСОЙ.

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В следующем году, к десятилетию основания (2010 год) Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ, запланированы крупномасштабные гастроли коллектива как в Европе, и возможно в США.

В ходе вечера прозвучали сочинения Сейдалы Медетова (Кыргызстан), Тургая Эрденера (Турция), Нуры Халмамедова (Туркменистан), турецкая народная песня «Üsküdara gideriken» и сочинение солиста оркестра, музыканта и композитора Биржана Мынбаева (Казахстан), а «Серенада для струнного оркестра» П. Чайковского, «Концерт для четырех скрипок с оркестром» А.Вивальди и другие.

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