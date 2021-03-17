Молодежный кадровый резерв поможет сформировать пул молодых управленцев – Нурбек Сериков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В августе 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ по вопросам Президентского молодежного кадрового резерва. В исполнение Указа в резерв было отобрано 300 человек. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» о преимуществах новой системы подбора кадров рассказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Нурбек Сериков.

– Нурбек Нуржанович, почему Вы решили участвовать в отборе в молодежный кадровый резерв?

– Когда я узнал о том, что идет отбор в молодежный кадровый резерв, то подумал: а почему бы не воспользоваться такой возможностью? Это ведь инициатива Главы государства – создать кадровый резерв для государственной службы. Я посчитал, что могу испытать свои силы в этом направлении. Вообще говоря, даже само участие в отборе многое дает. Даже если бы я не прошел отбор, то смог бы правильно оценить свой уровень подготовки. Когда выводят оценку, то ведь учитывают не только профессиональные знания, но и общий уровень, качества будущего управленца. Поэтому, я принял участие в отборе, и успешно прошел его.

– Какое у Вас образование и опыт работы?

– Я бакалавр в оценочной деятельности – это базовое образование, его я получил в Карагандинском государственном университете имени Е.Букетова. Также учился в агротехническом университете им. С. Сейфуллина по специальности «электроэнергетика», тоже бакалавриат, а еще по специальности «водные и биоресурсы» окончил магистратуру в Тюменском университете. И «менеджмент» – окончил магистратуру в Академии госуправления при Президенте РК.

– Какие направления в госслужбе Вас интересуют?

– В отраслевых ведомствах, конечно. Больше всего опыта у меня в секторе водоснабжения и водоотведения, работал в коммунальном хозяйстве, как энергетик. Также я могу работать по направлению финансов. Отраслевой сектор мне более интересен, потому, что там живая работа, живые проблемы, требующие конкретных решений, в том числе задачи повышенного уровня. То есть, это структуры Министерства индустрии и инфраструктурного развития, возможно, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

– Вам уже предлагали какие-нибудь вакансии?

– Мне сразу поступило предложение от Министерства индустрии работать в Казахстанском центре модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства – это «дочка» министерства, – и я согласился, поскольку уже имею опыт работы в этой сфере. Возможно, на госслужбе постараюсь продвигаться по этому направлению.

– Какие позиции Вы считаете наиболее подходящими для себя и почему?

– Насчет позиций как-то сейчас не думаю. Нам ведь объяснили, что молодежный кадровый резерв – это социальный лифт. Я уже стою на определенной ступени, а дальнейшее зависит от меня самого.

– Да, Глава государства подчеркивал, что молодежный кадровый резерв – это социальный лифт. Насколько, по-Вашему, успешно реализуется сегодня эта инициатива Президента?

– Безусловно, она работает. Многие способные молодые люди, желающие посвятить себя государственной службе, стараются максимально проявить свой потенциал. Поэтому, такой социальный лифт нужен, нужен толчок. Возможно, кому-то следует выбрать другое направление – пройденные испытания при зачислении в молодежный кадровый резерв помогают сделать правильный выбор.

Также молодежный кадровый резерв поможет улучшить систему государственного управления, поможет сформировать пул молодых управленцев, которые будут возглавлять регионы, отраслевые ведомства. Думаю, что в перспективе государство многое выиграет за счет формирования такого резерва. Например, у каждого резервиста имеются индивидуальные планы развития, разработанные на основе оценок отбора по направлениям «Системное, стратегическое и критическое мышление», «Работа с числовой и тесктовой информацией: анализ и принятие решений», «Лидерство», «Инновативность и управление изменениями». Все это, в совокупности, должно обязательно дать хороший результат. Из 300 человек вполне может образоваться определенный пул будущих управленцев, обладающих всеми необходимыми знаниями. Из резерва должны выйти управленцы, по аналогии с программой «Болашак» – мы же видим, что многие стипендиаты, получившие хорошее зарубежное образование, сегодня уже занимают ключевые позиции в самых разных сферах. А здесь, в молодежном кадровом резерве, собираются те, кто будет работать в сфере государственной службы.

В целом, на мой взгляд, по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева создан очень полезный для государства институт.

– Спасибо за беседу.