Молодежный инновационный форум прошел в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершился молодежный инновационный Форум «Ivent», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления внутренней политики, День цифровизации проходил во Дворце школьников. На форум приехал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов, исполнительный директор Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» Адилет Нургожин.

Заместитель акима области Руслан Алишев отметил, что для региона проведение такого форума – значимое событие.

У региона уже есть свои успешные проекты. Компания молодого разработчика Антона Юсичева внедрила на базе 3-й городской поликлиники проект «Умная» поликлиника», смарт-маршрутизацию, электронную очередь. С помощью QR-кодов и мобильного приложения SKOmed пациенты могут оценить визит к врачу.





Опытный IT-разработчик Руслан Шарипов работает в системе образования. В 28 дошкольных организациях города Петропавловска его компания внедрила систему «Электронный детский сад», «Smart-школа» - в 11 школах. У детей есть образовательные карты, по которым они заходят в школу, питаются в столовой, получают книги в библиотеке.

Местные разработчики запустили мобильные приложения «ONCOSCREEN» и «АнтиИнсульт». На «умное» освещение перевели 12 улиц. 107 агроформирований внедрили элементы «точного» земледелия. Работают 17 «умных» молочных комплексов. На базе Дворца школьников создали Центр агрокомпетенций. В каждом районе открыты ІТ-классы. Петропавловск готовится к внедрению проекта «Геопортал».

На выставке цифровых решений североказахстанские компании представили свои продукты. Акимат Петропавловска и управление сельского хозяйства показали свои наработки в рамках цифровизации.

Сессия opentalks прошла c представителями местных исполнительных органов, бизнеса, IT-сообщества. Действовал открытый микрофон, любой участник форума мог задать вопросы спикерам.

Итогом мероприятия стало подписание меморандумов между Astana Hub и акиматом Северо-Казахстанской области, Дворцом школьников, СКГУ имени М. Козыбаева.



