Молодежный форум «Volunteer.KZ» стартовал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Года волонтеров в городе Степногорск прошел областной форум «Volunteer.KZ», собравший порядка 200 делегатов со всего региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Мероприятие направлено на популяризацию идеи волонтерской деятельности, благотворительности и активной гражданской инициативы.

Приветствуя делегатов форума аким города Степногорск Еркебулан Баяхметов отметил важность волонтерской деятельности для нынешнего общества.

«Сегодня молодежь — это одна из самых организованных, социально-активных слоев населения, она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее», - сказал Еркебулан Баяхметов.

Форум проходил в формате дискуссионных площадок TEDx, где спикеры и участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, а так же развития волонтерской деятельности, опыт волонтерских проектов, ораторское мастерство в деятельности.

Спикерами выступили директор ОО «Женский Луч» Оксана Волкова-Михальская, руководитель ОО «Десантное братство» Владимир Советов, директор ОО «Балапан» Евгения Овчинникова, руководитель инициативной группы «Zhas Urpak» Зарина Салимова, представители городской детско - юношеской общественной организации «Таншолпан» Милана Ломакина, Кристина Коваленко и другие.

Для участников форума была проведена экскурсия «Степногорск – жарқын қала!».

Форум «Volunteer.KZ» завершился концертной программой, вручением участникам сертификатов и памятных сувениров.







