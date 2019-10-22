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Молодежный форум «Volunteer.KZ» стартовал в Акмолинской области

22 Октября 2019 11:40
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Молодежный форум «Volunteer.KZ» стартовал в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Года волонтеров в городе Степногорск прошел областной форум «Volunteer.KZ», собравший порядка 200 делегатов со всего региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

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Мероприятие направлено на популяризацию идеи волонтерской деятельности, благотворительности и активной гражданской инициативы.

Приветствуя делегатов форума аким города Степногорск Еркебулан Баяхметов отметил важность волонтерской деятельности для нынешнего общества.

«Сегодня молодежь — это одна из самых организованных, социально-активных слоев населения, она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее», - сказал Еркебулан Баяхметов.

Форум проходил в формате дискуссионных площадок TEDx, где спикеры и участники смогли обсудить перспективы сотрудничества, а так же развития волонтерской деятельности, опыт волонтерских проектов, ораторское мастерство в деятельности.

Спикерами выступили директор ОО «Женский Луч» Оксана Волкова-Михальская, руководитель ОО «Десантное братство» Владимир Советов, директор ОО «Балапан» Евгения Овчинникова, руководитель инициативной группы «Zhas Urpak» Зарина Салимова, представители городской детско - юношеской общественной организации «Таншолпан» Милана Ломакина, Кристина Коваленко и другие.

Для участников форума была проведена экскурсия «Степногорск – жарқын қала!».

Форум «Volunteer.KZ» завершился концертной программой, вручением участникам сертификатов и памятных сувениров.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Молодежь,
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