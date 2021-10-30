Молодежный форум Jastar Alany прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана состоялся молодежный форум Jastar Alany, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обращаясь к участникам форума, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что современная молодежь знает и ценит достижения Независимости, 30-летие которой отмечается в этом году. Алматы в процессе ее становления и укрепления сыграл особую роль.

«Будущее – за творческими профессиями и экономикой знаний. Сегодня мы еще раз убедились в этом. Молодежь является главным драйвером креативной экономики. Город динамично развивается, ставятся новые задачи, требующие современных решений привычных проблем. Для того чтобы молодежь приняла участие в этом процессе, создаются условия для решения насущных вопросов, обучения, получения навыков, развития и реализации творческого потенциала», - сказал аким города.

Сегодня в Алматы каждый третий горожанин – молодой человек до 35 лет. Здесь обучаются более 240 тысяч студентов в 37 вузах и 80 колледжах.

В Алматы открыт филиал университета De Montfort – единственный полноценный иностранный вуз, получивший образовательную лицензию в Казахстане. Первые 145 студентов уже учатся в нем. По инициативе Елбасы в ближайшее время начнется строительство Школы искусственного интеллекта Назарбаев Университета на территории СЭЗ ПИТ «Алатау». Еще один ведущий университет штата Аризона откроется в сфере развития предпринимательства.

В городе также развивается спортивная инфраструктура. Ведется строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов и теннисного центра, за счет местного бюджета, еще 5 крупных объектов строятся частными инвесторами.

До конца текущего года завершится модернизацию спортивных объектов при 63 школах, где насчитываются 73 футбольных, 63 волейбольных и баскетбольных полей, а также воркаут-зоны и беговые дорожки. Открыто 12 жекпе-жек центров.

Для молодых креативных предпринимателей предусмотрены гранты СПК «Алматы». Разработана программа финансирования инновационных проектов от двух млн тенге. Во всех районах создаются креативные хабы. Для поддержки молодых IT-талантов создана единая цифровая платформа, объединяющая вузы и бизнес. Совместно с образовательной платформой Courserа в 2020 году предоставлено пять тысяч лицензий на бесплатное прохождение технологических курсов от лучших мировых университетов.

За 10 месяцев текущего года трудоустроены более 16 тысяч молодых людей. Для категории NEET предоставляется возможность овладеть первой рабочей профессией. Ежегодно выделяются свыше 11 тысяч грантов на обучение в колледжах.

В рамках городской программы «Алматы жастары» ежегодно предусмотрено одна тыс льготных жилищных займов. В текущем году 843 молодые семьи приобрели квартиры. Вместе с тем будут распределены 1 050 арендных квартир среди работающей молодежи.

Во время форума представители творческой молодежи рассказали о своих достижениях. Своим видением о роли подрастающего поколения в развитии города, страны и в целом общества поделились автор проекта «Массмедиа» А. Сағынұлы, актриса, коуч А. Турсын, призер чемпионата мира 2021 года, дзюдоист Г. Кыргызбаев, актриса, предпринимательница К. Анарбекова, президент ОФ Asarume А. Нурмашев и другие.