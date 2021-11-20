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Молодежный фестиваль против наркотиков провели в Нур-Султане

20 Ноября 2021 20:28
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Молодежный фестиваль против наркотиков провели в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на территории ЭКСПО состоялся молодежный фестиваль Esirtkisiz FEST, в рамках которого прошел квест для госслужащих, студентов и представителей нацкомпаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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В рамках фестиваля прошел квест, по правилам которого команды проехались по знаковым местам столицы, где их ждали агенты с тематическими заданиями.

Цель квеста - демонстрация образа успешной молодежи не употребляющей наркотики, поддержка активного образа жизни и развитие навыков решения нестандартных задач.

Организатором фестиваля является корпоративный фонд «Будущее без наркотиков» при Конгрессе молодежи Казахстана.

В программе фестиваля предусмотрены – шоу кинологов, тимбилдинг, а также концертная программа с участием популярных уличных групп и исполнителей.

Фестиваль проводится в партнерстве с филиалом «Бірлік» партии Nur Otan, управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана.


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#Нур-Султан   #Общество   #Молодежь   #Борьба с наркотиками  
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