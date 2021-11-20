Молодежный фестиваль против наркотиков провели в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане на территории ЭКСПО состоялся молодежный фестиваль Esirtkisiz FEST, в рамках которого прошел квест для госслужащих, студентов и представителей нацкомпаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В рамках фестиваля прошел квест, по правилам которого команды проехались по знаковым местам столицы, где их ждали агенты с тематическими заданиями.
Цель квеста - демонстрация образа успешной молодежи не употребляющей наркотики, поддержка активного образа жизни и развитие навыков решения нестандартных задач.
Организатором фестиваля является корпоративный фонд «Будущее без наркотиков» при Конгрессе молодежи Казахстана.
В программе фестиваля предусмотрены – шоу кинологов, тимбилдинг, а также концертная программа с участием популярных уличных групп и исполнителей.
Фестиваль проводится в партнерстве с филиалом «Бірлік» партии Nur Otan, управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Нур-Султана.
- Возобновлена подача тепла в жилые дома Аксу
- Корректировку данных по программе арендного жилья для молодежи проведут в Нур-Султане
- Турнир по мини-футболу среди работников культуры прошел в столице
- Лжеполицейского задержали в Нур-Султане
- KEGOC ограничит электричеством промышленных потребителей из-за аварии на ГРЭС в Экибастузе
- Международный круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка прошел в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана