Молодежный ЧМ-2022 по хоккею: в решающем матче Казахстан сыграет с Беларусью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня сборная Казахстана (U-20) сыграет с командой Беларуси на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею - этот матч определит судьбу Казахстана в плане борьбы за выход в элитный дивизион. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Матч Беларусь — Казахстан начнется в 21:30 по времени Нур-Султана.

Актуальное турнирное положение команд в группе А первого дивизиона после трех туров таково: Беларусь — 9 очков, Норвегия — 6, Латвия — 6, Казахстан — 6, Дания — 0, Венгрия — 0.

Таким образом, только победа в предстоящем матче позволит казахстанской «молодежке» продолжить борьбу за выход в топ-дивизион, поскольку по регламенту турнира повышение в классе получит лишь команда, занявшая первое место в группе.

На МЧМ-2022 молодежная сборная Казахстана победила Венгрию (3:1) и Данию (4:1) и проиграла Норвегии (2:5). Беларусь разгромила Данию (9:1), Венгрию (8:2) и одержала победу над Латвией (2:1).



