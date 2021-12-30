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Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён

30 Декабря 2021 15:21
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Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ принял решение, что в связи с продолжающимся распространением COVID-19 и варианта Omicron, чемпионат мира ИИХФ среди юниоров 2022 года будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Это решение было принято после положительного результата на игрока российской сборной, что привело бы к необходимости отмены игры Россия-Словакия, запланированной на 29 декабря. Эта игра стала третьей, которая была отменена из-за положительных случаев, после игр Швейцария-США и Финляндия-Чехия.

В дополнение к обеспечению здоровья и безопасности участников, Совет решил, что с очередной отменой - третьей отмененной игрой за два дня - спортивная целостность соревнований поставлена под угрозу, и соревнования должны быть отменены.

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#Спорт   #Хоккей  
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