Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета ИИХФ, Совет ИИХФ принял решение, что в связи с продолжающимся распространением COVID-19 и варианта Omicron, чемпионат мира ИИХФ среди юниоров 2022 года будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Это решение было принято после положительного результата на игрока российской сборной, что привело бы к необходимости отмены игры Россия-Словакия, запланированной на 29 декабря. Эта игра стала третьей, которая была отменена из-за положительных случаев, после игр Швейцария-США и Финляндия-Чехия.

В дополнение к обеспечению здоровья и безопасности участников, Совет решил, что с очередной отменой - третьей отмененной игрой за два дня - спортивная целостность соревнований поставлена под угрозу, и соревнования должны быть отменены.