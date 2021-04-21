Молодежный чемпионат мира по боксу: женская команда РК завоевала три «бронзы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Польше близится к кульминации молодежный чемпионат мира по боксу. По итогам полуфиналов женская команда Казахстана завоевала три бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В категории до 69 килограммов Жасмин Кизатова проиграла сопернице из Польши Барбаре Марцинковски, тем самым записав в свой актив третье место. Асель Сагатова (до 81 килограмма) уступила Ксении Олфиренко (Россия) – «бронза». На третью ступень пьедестала поднялась и Елдана Талипова (свыше 81 килограмма). Она оказалась слабее Дарьи Козорец (Молдовия).

В финал в свою очередь пробились Жулдыз Шаяхметова (до 60 килограммов) и Дана Дидай (до 75 килограммов).