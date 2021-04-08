Молодежный чемпионат мира по боксу пройдет в Польше

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по боксу среди молодежи пройдет с 10 по 24 апреля в Кельце (Польша). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Турнир должен был пройти со 2 по 9 ноября 2020 года, но был отложен в связи с пандемией коронавируса.

Предложение исполнительного комитета сохранить первоначальный возрастной ценз для участия в чемпионате было одобрено в целях соблюдения требований к подготовке спортсменов к турниру. И теперь, боксеры, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2003 года, будут иметь право на участие в чемпионате.

Двукратный серебряный призер чемпионата мира по боксу Камшыбек Кункабаев был назначен послом предстоящего молодежного чемпионата мира по боксу AIBA.

