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Молодежный ЧА по фехтованию: женская команда Казахстана отметилась «бронзой»

28 Октября 2019 21:56
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Молодежный ЧА по фехтованию: женская команда Казахстана отметилась «бронзой»

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала «бронзу» на молодежном чемпионате Азии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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За выход в полуфинал наши спортсменки уступили команде из Южной Кореи. Счет в матче составил 28:45. Это позволило казахстанкам в итоге занять третье место.

Ранее мужская команда в этом же виде программы стала второй. Добавим, что континентальное первенство проходит в Бангкоке (Таиланд).

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Ключевые слова: Спорт,
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