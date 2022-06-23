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    Молодежный центр на месте бывшего депо в Алматы начнут строить в следующем году

    23 Июня 2022, 18:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что проект «Депо» начнется с весны следующего года. Это будет молодежный центр для общего доступа без ограничений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сейчас готовим необходимые документы. Со следующего года мы будем делать там Creativity Center, который называется «Депо». Это место превратим, как и предполагалось вначале (в креативный центр - прим.ред.). У меня много запросов от молодежи, от движений. Они просят, чтобы появился единый большой центр. Он будет и не только этот», - ответил аким на вопрос жителя Алмалинского района.

    По словам акима, центры креативной индустрии будут в нескольких местах города.

    «Мы будем строить их в нескольких местах города для того, чтобы привлечь наши таланты. Проектом «Депо» с весны следующего года мы займемся. Там будет молодежный центр для общего доступа без ограничений, чтобы молодежь почувствовала, что это их место. Я собираюсь проект реализовать», - заключил Е. Досаев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Общество Молодежь Креативная индустрия Ерболат Досаев
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