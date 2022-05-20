20 Мая 2022 12:37

Молодежные жилищные программы запустят еще в шести регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» предусмотрено введение к 2025 году 25% квоты для молодых семей в рамках программ жилищного строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К 2025 году во всех регионах планируется запустить совместную с акиматами программу льготной ипотеки «Отбасы банка», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, выступая на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате.

По словам вице-премьера, региональные жилищные программы для молодежи уже реализуются в 3 регионах (гг. Нур-Султане, Алматы, Шымкенте) и до конца года запуск аналогичных программ рассматривается еще в 6 регионах (Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Карагандинской областях и ЗКО).

Согласно озвученным данным, с 2019 года работающей молодежи предоставлено 7 тыс. арендных квартир (гг. Нур-Султане, Алматы, Шымкенте). Данная программа будет продолжена. До 2025 года 12 тыс. квартир планируют предоставить работающей молодежи.

«До конца года внесут изменения в правила предоставления арендного жилья в части снижения требований к подтверждению ежемесячного дохода для молодежи с 40 МРП до 25 МРП. Это существенно расширяет возможности молодежи в получении арендного жилья. В настоящее время на сберегательных жилищных депозитах «Отбасы банка» открыто более 500 тыс. депозитов молодежи до 29 лет на общую сумму более 250 млрд тенге», - резюмировал Ералы Тугжанов.

К 2025 году планируется довести количество жилищных накоплений молодежи до 800 тыс. депозитов. Для этого ведется работа по формированию среди молодежи культуры накопления средств для жилья.