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    12:19, 20 Май 2021 | GMT +6

    Молодежные спортивные игры РК по настольному теннису: определились претенденты на медали

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинском центре настольного тенниса Saryarka проходят Молодежные спортивные игры Казахстана по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На сегодня уже определись все претенденты на медали в командном зачете и героем дня стал Темирлан Ким (Караганда). Сначала он добыл решающее победное очко в матче против Жамбылской области за выход в полуфинал. Затем сражался уже за попадание в финал с шымкентцами и успех вновь на его стороне.

    20 мая Темирлан Ким, Алан Курмангалиев, Амир Торгайбеков, Ерганат Сапар, Еркебулан Кескинбаев в поединке за первое место сыграют с Айдосом Кенжегуловым, Санжаром Жубановым, Дамиром Мэлсовым, Нурдаулетом Нугаем из Западного Казахстана. Бронзовые медали будут оспаривать теннисисты Шымкента и Восточно-Казахстанской области.

    Среди девушек за чемпионский титул поведут борьбу Караганда (Зауреш Акашева, Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Жанерке Кошкумбаева, Альбина Жаксылыкова) и Шымкент (Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Озода Азатова, Сарвиноз Саидмуратханова, Таншолпан Шапей). Третье место займут или Нур-Султан или ЗКО.


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