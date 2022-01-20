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Молодежные ресурсные центры должны стать местом развития - эксперт

20 Января 2022 21:02
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Молодежные ресурсные центры должны стать местом развития - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежные ресурсные центры должны стать местом развития молодых людей. Об этом заявила координатор программ развития подростков и молодежи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Айгуль Кадирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Они практически находятся в каждом административном центре. Мы начали с шести пилотов и продолжили и в седьмом. Там используются принципы неформального образования», - сказала Айгуль Кадирова, выступая на экспертной дискуссионной площадке на тему: «Молодежь категории NEET: проблемы социализации и пути их решения»

По ее словам, за прошлый год такими центрами было охвачено около 4 тысяч молодых людей, которые обучились как в онлайн, так и в офлайн формате.

Спикер добавила, что в этом году ЮНИСЕФ готова поддержать обучение на базе МРЦ.

«МРЦ должны стать местом развития молодых людей. Развития молодежной политики, если мы посмотрим, мы сделали обзор - чем же занимается молодежная политика в развитых странах. Например, в Новой Зеландии молодежные центры непосредственно адресно занимаются молодежью, у них очень хорошая цифровая система, где вся молодежь зарегистрирована, и они могут выбирать необходимую категорию из базы данных. Мы должны прийти к тому, когда молодежный работник знает свою молодежь и работает с ней. Нам нужны НПО, которые будут профессионально работать с молодежью в тех или иных сферах. И нам нужна консолидация всех усилий. Мы готовы работать для сотрудничества с министерством информации и общественного развития для расширения доступа, в первую очередь, уязвимой молодежи, в получении ими навыков и образования. Мы готовы работать с точки зрения привлечения средств и понимания – что работает, а что не работает», - добавила Айгуль Кадирова.


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#Общество   #Молодежь  
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Автор:

Серик Сабеков

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