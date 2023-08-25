Молодежные проекты Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году при поддержке акимата города Караганды началась широкомасштабная работа по занятости молодежи, а именно в летний период по проекту «Жасыл ел» было трудоустроено 1000 молодых людей в возрасте от 14 до 34 лет. Среди них школьники от 14 лет участвуют в работе по 4 часа в день, а молодежь от 16 до 34 лет – по 6 часов. Основной фокус работы бойцов трудовых отрядов, направлен на озеленение и благоустройство парков и скверов. Кроме того, они активно принимают участие в различных тематических мероприятиях, экологических акциях, организованных по эгидой «Таза табиғат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города Караганды.



Особое внимание уделяется озеленению и улучшению экологической ситуации в городе, тем самым формируется бережное отношение к богатствам родного края, и чувство патриотизма и любви к городу.

Одной из важных инициатив в рамках программы «Жасыл ел» стала акция под названием «Сдавай! Разделяй! Перерабатывай!» в центральном парке культуры и отдыха города с волонтерами – экологами. Бойцам отряда была предоставлена подробная информация о процессе переработки мусора, разнообразных типах пластика, также о необходимости ограничения потребления пластиковых материалов. Важную роль в экологическом образовании участников трудовых отрядов сыграла встреча с независимым экотренером и психологом, коучем по здоровому и экологичному образу жизни – Дамиром Каримовым. Его опыт и знания об экологических вопросах и успешные проекты, направленные на их решение, вдохновили молодежь на активное участие в создании здоровой и устойчивой среды.

Не только труд, но и духовное обогащение важно в этой работе. Молодежный ресурсный центр города Караганды организовал ряд тимбилдингов и мероприятий. Такие встречи позволяют бойцам «Жасыл ел» не только узнать друг о друге, но и научиться эффективно работать в команде. Во время тимбилдинга прошла встреча с двукратным чемпионом мира и Азии по параармрестлингу Ермаковым Никитой и двукратной чемпионкой РК по большому теннису на колясках Жетписовой Айшуак, которые в своей речи затронули темы важности спорта и здорового образа жизни и достижении своих целей.

В целом работа трудовых отрядов «Жасыл ел» играет огромную роль в развитии экологического сознания и культуры среди молодежи Караганды. Активное участие в озеленении, благоустройстве и экологических акциях помогает привлечь внимание общества к насущным проблемам окружающей среды и подчеркнуть неотложность их решения. «Жасыл ел» становится мостом между молодыми поколениями и заботой о будущем нашей планеты.

В целях изучения исторической культуры родного края Молодежным ресурсным центром города Караганда реализуется проект «Eriktilermen saiahat». Молодежный туристический караван по сакральным местам дает возможность глубже, подробнее изучить историю родного края, «малой родины». В рамках данного проекта за летний сезон 150 детей из социально уязвимой категории уже посетили сакральные места Карагандинской, Акмолинской области. Первым пунктом в поездке было посещение сакральных мест Каркаралинского района Карагандинской области для 37 детей из малообеспеченных семей. Дети посетили известное горное озеро Шайтанколь и поднялись на гору. Затем ребята побывали в СПК «Ак тилек» в селе Мактак. Также участники проекта побывали в музее СОШ № 26 им. А. Байтурсынова в пос. Актерек.

В завершение поездки они посетили краеведческий музей г. Каркаралинска.

Также в честь 25-летия столицы была организована экскурсия для 40 детей из семей социально уязвимой категории в Астану. Участники экскурсии посетили Байтерек, музей первого Президента Республики Казахстан и другие достопримечательности столицы. Следующим местом посещения ребят будет Улытауская область.

Молодежный туристический караван по сакральным местам способствует развитию коммуникативных, познавательных, научных навыков, реализации собственных идей. Яркие впечатления от поездок, новые знакомства, интересное общение с мотивируют и вдохновят ребят на дальнейшую работу в собственных научных проектах в будущем.

Молодежь – это будущее каждого государства. Новое поколение должно стать двигателем стратегического курса нашей страны.