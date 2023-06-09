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Молодежные отряды «Жасыл ел» приступили к работе в ЗКО

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
9 Июня 2023, 17:51
Молодежные отряды «Жасыл ел» приступили к работе в ЗКО Фото: Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области приступили к работе молодежные отряды «Жасыл ел» и строительные отряды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном открытии ХІХ трудового сезона отрядов «Жасыл ел», прошедшем в парке культуры и отдыха поселка Дерколь в городе Уральске, приняли участие аким области Нариман Торегалиев, руководители вузов, молодежный актив и волонтеры.

Как отметил руководитель региона, поддержка молодежи – одно из приоритетных направлений молодежной политики. Чтобы охватить мерами государственной поддержки большую часть молодежи, верхнюю возрастную планку для этой категории населения повысили до 35 лет.

В настоящее время молодежь составляет 19% населения ЗКО, это 180 153 человека.

«Школа, колледж, университет формируют фундамент образования и кругозор человека, способствуют получению специальности. Это дает возможность молодежи в будущем строить свою карьеру. Трудовая деятельность молодежи уже на этом этапе также закономерное явление. Здесь большой вклад вносят молодежные трудовые отряды. В Западно-Казахстанской области проект «Жасыл ел» реализуется с 2007 года. Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на организацию штаба студенческих строительных отрядов «Жасыл ел», выплату зарплаты молодежи», – сказал Н.Торегалиев.

В этом году в рамках проекта «Жасыл ел» в области планируется привлечь 1 175 человек, в строительные отряды - 500 человек.

На сезонные работыбудут трудоустраиваться безработные в возрасте 16-35 лет, студенты и молодежь категории NEET. Молодежные трудовые отряды «Жасыл ел» будут работать в Уральске и 12 районах области с июня по ноябрь. Бойцы будут полностью обеспечены специальной экипировкой и инвентарем. В рамках проекта будут проводиться работы по благоустройству населенных пунктов, экологические акции, субботники, расчистке речных русел, посадке деревьев, создаваться экологические сообщества.

В целом, в этом году запланирован ряд комплексных мероприятий по поддержке молодежи, реализации их инициатив, на реализацию молодежной политики выделены значительные средства.

Отметим, программа «Жасыл ел», имеющая 15-летнюю историю, является одним из основных движений в сфере молодежной политики. На сегодняшний день более 25 тысяч молодых людей стали членами этого движения, они обеспечены временной работой.


Западно-Казахстанская область   Трудоустройство  
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