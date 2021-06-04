Молодежные организации столицы огласили Патриотический акт ко Дню госсимволов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице республиканские молодежные организации провели патриотическую акцию, приуроченную ко Дню государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Акция состоялась под эгидой 30-летия Независимости Республики Казахстан, в рамках которого июнь определен месяцем патриотизма.

В ходе акции был оглашен и принят Патриотический акт молодежи, который направлен на созидательное и духовно-нравственное развитие казахстанской молодежи.

Молодежные активисты, являясь поколением и ровесниками Независимости, призвали глубоко чтить достижения Независимого Казахстана и продолжить созидательные начинания старшего поколения для обеспечения процветания нашей Родины.

В мероприятии приняли участие руководители и представители республиканских молодежных организаций: республиканского молодежного движения «Жаңғыру жолы» при Ассамблее народа Казахстана, Молодежного крыла «Jas Otan» партии «Nur Otan», Конгресса молодежи Казахстана», Ассоциации стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», Республиканской детско-юношеской организации «Жас Улан», Альянса студентов Казахстана, Союза КВН Казахстана.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.

Региональные филиалы молодежных организаций и молодежные ресурсные центры также поддержали акцию и продвигали её посредством специальных хэштегов: #Менің рәміздерім; #Менің Туым; #Менің Қазақстаным; #Рәміздер күні.

Необходимо отметить, что в честь Дня государственных символов прошло порядка 400 мероприятий различного формата: патриотические акции, спортивные соревнования и турниры, книжные выставки, челенджи, конкурсы рисунков, тематические встречи, в том числе более 170 в онлайн-формате.