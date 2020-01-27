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Молодежные мобильные группы помощи появились в связи с непогодой в столице
27 Января 2020 15:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непогода сплотила жителей столицы. В связи с плохими погодными условиями, которые сохраняются в Нур-Султане уже на протяжении нескольких дней, молодежь столицы организовала акцию «Біз біргеміз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.
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В рамках акции волонтеры проводят уборку снега на территории частных домов одиноких пожилых людей, раздают горячий чай, а также призывают водителей быть неравнодушными и подвозить женщин с детьми и пожилых.
К примеру, в минувшие выходные волонтеры организовали раздачу горячего чая и пирожков работникам коммунальных служб, работающих в круглосуточном режиме.
По словам организаторов, акция призывает жителей города быть добрее и отзывчивее друг к другу.
«Сегодня мы призываем каждого жителя столицы помогать нуждающимся и присоединиться к акции «Біз біргеміз», - отметил председатель городского штаба волонтеров Чингиз Тлеулин. Акция «Біз біргеміз» стала популярной у астанчан, все больше горожан активно принимают участие в уборке снега на территории города и выкладывают в социальных сетях видео и фотографии под хештегом #Бізбіргеміз.
По инициативе столичной молодежи данная акция была запущена в социальных сетях с начала прошлой недели. Известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар» совместно с молодежью дали старт челленджу и передали его всем казахстанцам.
В настоящее время в Нур-Султане к челленджу массово присоединяются общественные деятели, сотрудники телеканалов, районные акиматы, популярные телеведущие, звезды казахстанской эстрады и неравнодушные горожане, передавая друг другу добрую эстафету.
Ключевые слова: Нур-Султан, волонтёрство,
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