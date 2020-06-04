Молодежные лидеры приняли участие в онлайн-встрече Библиотеки Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 июня в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в онлайн формате прошел круглый стол «Үмітін елдің арқалап, арманнан туған рәміздер» («Символы надежды и мечты народа»), посвященный Дню государственных символов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Елбасы.

Участники мероприятия из числа лидеров молодежных организаций, деятелей искусства, победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», преподавателей и студентов вузов и колледжей Казахстана, представителей педагогического сообщества обсудили значимость государственных символов как ключевого элемента формирования казахстанского патриотизма и национальной идентичности.

Модератором круглого стола выступил директор Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов. Поздравив участников с Днем государственных символов Республики Казахстан, он отметил, что этот праздник является особой страницей в истории независимого Казахстана, важным этапом в становлении подлинного суверенитета.

– Государственные символы – это важнейшие атрибуты страны, воплощающие национально-культурную идентичность, политические ценности и цели государства. Определяя их значимость, Елбасы подчеркивал: «Государственные символы – это одна из основ нашего государства, нашего суверенитета. Они выражают священный, объединяющий образ Независимости». Казахстан прошел тернистый путь к обретению независимости, полный тяжелых испытаний, утрат и надежды гордо поднять собственный государственный флаг на родной земле. В создании государственной символики приняли участие самые широкие слои населения, представители общественности, ученые и рядовые граждане, также в их создание внес свой вклад Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаев. Государственные символы являются прочной основой казахстанского патриотизма, беззаветной любви к Родине, неотъемлемой частью гражданственности и преемственности поколений. Пусть во всех уголках планеты гордо реет голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла, а наш гимн узнает все мировое сообщество. Уважайте государственные символы нашей страны, гордитесь ими! – подчеркнул он.

Свое видеопоздравление адресовал участникам круглого стола и всем казахстанцам всемирно известный певец, композитор и мультиинструменталист, Заслуженный деятель Казахстана Димаш Кудайберген:

– Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем государственных символов Республики Казахстан! Мира и благополучия нашей стране и нашему народу. Пусть наша родина процветает, достигая поставленных целей. Пусть сбудутся наши заветные мечты, а наша страна всегда будет на высоте!

Исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов, выступление которого было посвящено значению государственной символики для молодежи, отметил, что главной идеей празднования Дня государственных символов является укрепление патриотизма молодежи и единства всех наций, пропаганда ценностей и достижений независимой страны.

По мнению председателя Республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» – председателя Республиканской молодежной организации «Жарасым» Тимура Джумурбаева, государственные символы являются важным элементом общественного согласия и общенационального единства. «Для всех нас, к какому бы этносу мы не принадлежали, государственные символы Казахстана являются поводом гордости и уважения», – подчеркнул он.

Директор ОО «Ұлан-ғайыр дала елі», член Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан Валихан Бахретдинов выступил на тему «Роль государственных символов Республики Казахстан в воспитании молодежи», директор школы-лицея №54, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Шакарим Сейсенбай представил доклад «Ұлттық құндылықтарға негізделген тәрбие», актер театра «Жастар», один из основателей волонтерской организации «Алтын жебе», победитель проекта «100 новых лиц» Алибек Нурбек выступил с докладом «Мемлекеттік көк байрақ әлем сахнасында», тема выступления студента 2 курса кафедры политологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, волонтера Библиотеки Елбасы Ануара Жумабекова – «Государственные символы как консолидирующее начало патриотического воспитания молодежи».

Также в круглом столе приняли участие по видеосвязи магистранты Казахского национального аграрного университета (г.Алматы) из Афганистана.