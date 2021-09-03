Молодежные лидеры обсудили инициативы Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялось обширное обсуждение основных положений Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ».

Состав участников онлайн-конференции оказался обширным, с участием республиканских молодежных организаций, региональных молодежных ресурсных центров, научно-исследовательских институтов, Назарбаев Университета, а также экспертов, молодых политологов, социологов, историков, экономистов.

Так, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Максутбек Айтмаганбет, президент общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» Маргарита Ускембаева отметили инициативы Главы государства по укреплению института семьи, гендерного равенства и экономических и политических позиций женщин, а также выразили готовность участвовать в работе по актуализации Концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.

В ходе дискуссии руководители молодежных организаций выразили мнение, что поддержка детей из социально уязвимых семей, талантливой молодежи и молодых ученых станет дополнительным, важным и системным компонентом социальной политики государства.

Участники сошлись во мнении, что Послание Президента отвечает велению времени и ожиданиям общества, в том числе активной части казахстанской молодежи.