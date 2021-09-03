+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Молодежные лидеры обсудили инициативы Президента

3 Сентября 2021 13:01
Поделиться:
Молодежные лидеры обсудили инициативы Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-формате состоялось обширное обсуждение основных положений Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Механизм цифровой пирамиды Казахстана раскрыл Аскар Жамбакин
Что даст закон о профессиональных квалификациях Послание Главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы – Бауыржан Байбек Кунсулу Закарья: Создание национальной системы прогнозирования биобезопасности  – веление времени

Состав участников онлайн-конференции оказался обширным, с участием республиканских молодежных организаций, региональных молодежных ресурсных центров, научно-исследовательских институтов, Назарбаев Университета, а также экспертов, молодых политологов, социологов, историков, экономистов.

Так, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Максутбек Айтмаганбет, президент общественного фонда «Институт равных прав и равных возможностей Казахстана» Маргарита Ускембаева отметили инициативы Главы государства по укреплению института семьи, гендерного равенства и экономических и политических позиций женщин, а также выразили готовность участвовать в работе по актуализации Концепции семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.

В ходе дискуссии руководители молодежных организаций выразили мнение, что поддержка детей из социально уязвимых семей, талантливой молодежи и молодых ученых станет дополнительным, важным и системным компонентом социальной политики государства.

Участники сошлись во мнении, что Послание Президента отвечает велению времени и ожиданиям общества, в том числе активной части казахстанской молодежи.


Подписывайтесь на наш канал:

#Послание Президента-2021  
Поделиться:
Новости по теме
Механизм цифровой пирамиды Казахстана раскрыл Аскар Жамбакин
Что даст закон о профессиональных квалификациях
Послание Главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы – Бауыржан Байбек
Кунсулу Закарья: Создание национальной системы прогнозирования биобезопасности  – веление времени
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
4 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
5 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
6 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Читайте также
Даурен Абаев: Нужно перестать серьезно относиться к заявлениям Жириновского о Казахстане
Даурен Абаев: Заявления о возможной инфляции после повышения зарплаты гражданских служащих не обоснованы
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив