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    22:15, 31 Март 2021 | GMT +6

    Молодежные игры по дзюдо завершились в Уральске

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 марта, в Уральске завершились Молодежные игры по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Последние медали были разыграны в тяжелых весах.


    Парни
    до 90 килограммов:
    1. Айдар Арапов (Туркестанская область)
    2. Ермахан Ануарбеков (ВКО)
    3. Адлет Сапаргалиев (Атырауская область)
    3. Мухамедали Мавлидов (Алматинская область)

    до 100 килограммов:
    1. Бекарыс Садуакас (Алматинская область)
    2. Естай Ермухан (Нур-Султан)
    3. Бекзат Шагатаев (Атырауская область)
    3. Журкамырза Шукирбеков (Алматы)

    свыше 100 килограммов:
    1. Мухамбет Зулхарнаев (Мангистауская область)
    2. Аслан Мухамеджанов (Карагандинская область)
    3. Дарын Бейисханов (ВКО) 3
    . Даурен Мирамбеков (Кызылординская область)

    Девушки
    до 78 килограммов:
    1. Мадина Парагульгова (Алматы)
    2. Нуржас Сабиолла (ВКО)
    3. Назгүл Есембек (Туркестанская область)
    3. Асель Бисенбай (Кызылординская область)

    свыше 78 килограммов:
    1. Ақерке Рамазанова (Алматы)
    2. Карина Такиева (ЗКО)
    3. Нурила Асанқызы (Туркестанская область)
    3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)

    Теги:
    Спорт Западно-Казахстанская область
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