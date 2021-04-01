22:15, 31 Март 2021 | GMT +6
Молодежные игры по дзюдо завершились в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 марта, в Уральске завершились Молодежные игры по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Последние медали были разыграны в тяжелых весах.
Парни
до 90 килограммов:
1. Айдар Арапов (Туркестанская область)
2. Ермахан Ануарбеков (ВКО)
3. Адлет Сапаргалиев (Атырауская область)
3. Мухамедали Мавлидов (Алматинская область)
до 100 килограммов:
1. Бекарыс Садуакас (Алматинская область)
2. Естай Ермухан (Нур-Султан)
3. Бекзат Шагатаев (Атырауская область)
3. Журкамырза Шукирбеков (Алматы)
свыше 100 килограммов:
1. Мухамбет Зулхарнаев (Мангистауская область)
2. Аслан Мухамеджанов (Карагандинская область)
3. Дарын Бейисханов (ВКО) 3
. Даурен Мирамбеков (Кызылординская область)
Девушки
до 78 килограммов:
1. Мадина Парагульгова (Алматы)
2. Нуржас Сабиолла (ВКО)
3. Назгүл Есембек (Туркестанская область)
3. Асель Бисенбай (Кызылординская область)
свыше 78 килограммов:
1. Ақерке Рамазанова (Алматы)
2. Карина Такиева (ЗКО)
3. Нурила Асанқызы (Туркестанская область)
3. Аида Тойшыбекова (Карагандинская область)