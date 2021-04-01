Молодежные игры по дзюдо завершились в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 31 марта, в Уральске завершились Молодежные игры по дзюдо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Последние медали были разыграны в тяжелых весах.