Молодежную премию «Жас тулпар-2019» вручили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в молодежном ресурсном центре прошло награждение представителей активной молодежи традиционной премией «Жас тулпар-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Мангистауской области.

Вице-премьер Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественном собрании, призванном содействовать развитию государственной молодежной политики в регионе.

Во время торжественной церемонии заместитель Премьер-Министра рассказал об эффективности государственных молодежных программ и выразил самые теплые пожелания молодежи Мангистауской области, а также вручил победителям традиционную мангистаускую областную молодежную премию «Жас тулпар-2019».

Специальный приз по номинации «Гордость Мангистау» получили молодой певец казахской эстрады, лауреат проекта «Голос Казахстана» Б.Ретбаев, композитор А.Курманов, традиционный певец Н.Асканов, а также команда «Боранкуль» и команда «Узенмунайгаз».





Ерлан Ерубаев, организатор благотворительных мероприятий для детей с онкологическими заболеваниями был номинирован на номинацию «Жомарт жүрек», а Тимур Жумалиев, спасший женщину с 10-го этажа в Актау, а также девушку, которая пыталась совершить самоубийство на Каспийском море, был номинирован на звание «Бейбіт кезең батыры» - «Герои нашего времени».

Решением конкурсной комиссии Мангистауской областной молодежной премии «Жас тулпар-2019»:

- «Лучший молодой спортсмен» - Жубаткан Нурсултан Манарбекулы;

- «Лучший молодой специалист нефтяной отрасли» - Ещанов Ерболат Мырзагельдиевич;

- «Лучший молодой журналист» - Мереке Үсембайұлы Мусаев;

- «Лучший волонтер» - Тайжанов Нурлыгасыр Жанабайулы;

- «Молодой поэт» - Дуйсенов Едилбек Медетулы;

- «Молодой талант» - Масжанов Серижан Серикулы;

- «Молодой изобретатель» - Куанова Айнур Айсакызы;

- «Молодой лидер» - Курмангалиев Гани Даулеткерейулы;

Напомним, что Мангистауская областная молодежная премия «Жас тулпар» традиционно проводится с 2010 года.



