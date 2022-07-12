12 Июля 2022 14:14

Молодежное крыло Jas Otan получило новое название

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Молодежное крыло Jas Otan переименовано в «Жастар Рухы». Об этом сообщил руководитель молодежного крыла партии AMANAT Нуржан Жетписбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялся VI внеочередной съезд молодежного крыла партии AMANAT, в котором приняли участие 350 делегатов со всей страны. В ходе съезда казахстанский мини-футболист, лучший бомбардир чемпионата Европы по мини-футболу Биржан Оразов предложил дать организации название «Жастар Рухы». Председатель Мажилиса Парламента РК, председатель партии Ерлан Кошанов поддержал это предложение, новое название молодежного крыла единогласно поддержали и делегаты съезда. Решением съезда были внесены соответствующие изменения в Устав партии, утверждены новые название и логотип», - сообщил в Facebook Нуржан Жетписбаев.

Спикер отметил, что от молодых граждан зависит, каким будет наше общество, а значит, и страна. Поэтому, по его словам, дух молодежи должен определяться здоровыми морально-этическими нормами: справедливость, знания, честный труд, свобода и патриотизм.

«Эти нормы должны определять дух современной молодежи – Жастар Рухы. Следуя им, сможем встать на путь прогресса и развития. Поэтому они будут определять философию и действия молодежного крыла партии AMANAT. Исходя из этого, мы запускаем программу трансформации. Наше новое название «Жастар Рухы» станет показателем нацеленности на внутренние изменения. Мы меняемся вместе со страной. Приглашаем всех молодых казахстанцев объединиться вокруг ценностей «Жастар Рухы», - добавил он.