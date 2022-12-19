Молодежная сборная РК по хоккею не сумела пробиться в элитный дивизион

19 Декабря 2022, 15:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В заключительном матче молодежного чемпионата мира первого дивизиона группы А команда Казахстана по хоккею проиграла Норвегии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши хоккеисты заняли второе место и не сумели пробиться в элитный дивизион.

Норвегия – Казахстан 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

1:0 – 14:44 – Вестерхайм (Брандсегг-Нюгард, Стеен);

2:0 – 22:31 – Коч (Вестерхайм, Бакке-Олсен) ГБ;

3:0 – 30:53 –Халмраст (Васенден, Брандсегг-Нюгард) ГБ;

3:1 – 31:43 –Нурлан (Ермак, Бреус);

4:1 – 35:50 –Брандсегг-Нюгард;

4:2 – 36:21 –Цыбин (Кайыржан);

5:2 – 52:34 –Хансен;

5:3 – 55:21 – Ермак (Нурлан, Никитин) ГБ;

Вратари: Стенсруд – Шефер (Осокин, 30:53 - 58:08).

Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл третий подряд матч на молодежном ЧМ по хоккею.

Фото: olympic.kz