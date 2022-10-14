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Молодежная сборная РК по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Испании
14 Октября 2022, 20:05

Молодежная сборная РК по грэпплингу заняла первое место на чемпионате мира в Испании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 12 октября в городе Понтеведра (Испания) стартовал чемпионат мира по грэпплингу среди мужчин, женщин, кадетов и юниоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

В соревнованиях принимают участие свыше 300 сильнейших спортсменов из 24-х стран мира.

Открыли программу чемпионата кадеты (16-17 лет) и юниоры (18-20), по итогам выступлений наша сборная завоевала первое место в общем (медальном) зачете. В упорной борьбе наши спортсмены оставили позади сборные Испании, Украины, Израиля, Кыргызстана и Франции, завоевав 26 золотых, 21 серебряную и 13 бронзовых медалей.

Наша сборная добилась колоссального успеха, заняв первые места в двух возрастных категориях (кадеты и юниоры) в двух разделах (No Gi и Gi). В прошлом году первым местом довольствовались лишь кадеты (16-17 лет).

14-15 октября будут соревноваться мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что казахстанский МИД помог нашим спортсменам добраться до Испании. Пресс-секретарь Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Гаухар Омарбек сообщила в комментарии к посту в группе «Астана - Что? Где? Когда?» в Facebook о том, почему юные казахстанские спортсмены вынуждены были ночевать на полу в аэропорту Милана.


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