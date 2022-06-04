4 Июня 2022 15:31

Молодежная сборная РК по футболу в четвертый раз сыграет с Данией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в датском Вайле молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет против сверстников из Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Ранее молодежные сборные Казахстана и Дании в квалификациях молодежных чемпионатов Европы провели между собой три матча.

Первые два матча состоялись в розыгрыше чемпионата Европы – 2004/05. Третий матч в нынешнем цикле ЧЕ-2023.

Дания U-21 – Казахстан U-21 3 игры/2-1-0/ 7-2.

1. 25.03.2005. Брондбю. Дания – Казахстан 5:1

2. 11.10.2005. Алматы. Казахстан – Дания 1:1

3. 07.09.2021. Нур-Султан. Казахстан – Дания 0:1