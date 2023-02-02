Молодежная сборная Казахстана узнала соперников в отборе на Евро-2025

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2025 среди молодежных сборных, который состоится в Словакии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По итогам жеребьевки казахстанская «молодежка» попала в отборочную группу B, где ее соперниками станут команды из Мальты, Венгрии, Шотландии, Бельгии и Испании.

За выход в финальную стадию молодежного Евро-2025 поборются 15 команд. Сборная Словакии сыграет в финальной стадии на правах хозяев.

Матчи квалификации пройдут с марта 2023-го по ноябрь 2024 года. Победители групп и три лучших команды, занявшие вторые места (без учета результатов против обладателей шестых мест) получат прямые путевки в финальную стадию.

Шесть оставшихся обладателей вторых мест разыграют три последние путевки в стыковых матчах - они пройдут в ноябре следующего года.

Фото: kff.kz