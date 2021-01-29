Молодежная сборная Казахстана узнала соперников в квалификации EВРО-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

По итогам жребия сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» вместе со сборными Дании, Бельгии, Турции и Шотландии.

Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года.

Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую.

Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.









