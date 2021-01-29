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    21:25, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Молодежная сборная Казахстана узнала соперников в квалификации EВРО-2023

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    По итогам жребия сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» вместе со сборными Дании, Бельгии, Турции и Шотландии.
    Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года.
    Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую.
    Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.





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