21:25, 28 Январь 2021 | GMT +6
Молодежная сборная Казахстана узнала соперников в квалификации EВРО-2023
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» квалификации чемпионата Европы 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
По итогам жребия сборная Казахстана U-21 попала в группу «I» вместе со сборными Дании, Бельгии, Турции и Шотландии.
Групповой этап квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года.
Девять победителей групп и лучшее второе место по результатам матчей с первой, третьей, четвертой и пятой командами группы выходят в финальную стадию напрямую.
Остальные обладатели вторых мест в сентябре 2022 года разыграют еще четыре путевки в стыковых матчах.