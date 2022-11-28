Молодежная сборная Казахстана узнала соперников на чемпионате мира

28 Ноября 2022, 21:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

Турнир пройдет с 11 по 17 декабря в норвежском Аскере.

Сборная Казахстана проведет матчи против Норвегии, Дании, Франции, Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники национальной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2023 года.

Фото: shaiba.kz