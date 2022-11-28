Молодежная сборная Казахстана узнала соперников на чемпионате мира
28 Ноября 2022, 21:03
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.
Турнир пройдет с 11 по 17 декабря в норвежском Аскере.
Сборная Казахстана проведет матчи против Норвегии, Дании, Франции, Венгрии и Словении.
Ранее сообщалось, что стали известны соперники национальной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2023 года.
Фото: shaiba.kz
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