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Молодежная сборная Казахстана узнала соперников на чемпионате мира

28 Ноября 2022, 21:03
Молодежная сборная Казахстана узнала соперников на чемпионате мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники молодежной сборной Казахстана на чемпионате мира в группе «А» первого дивизиона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

Турнир пройдет с 11 по 17 декабря в норвежском Аскере.

Сборная Казахстана проведет матчи против Норвегии, Дании, Франции, Венгрии и Словении.

Ранее сообщалось, что стали известны соперники национальной сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира 2023 года.


Фото: shaiba.kz


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