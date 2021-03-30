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    18:39, 29 Март 2021 | GMT +6

    Молодежная сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном на Antalya Cup

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    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Сегодня молодежная сборная Казахстана (U-21) проведет заключительный матч на международном турнире «Antalya Cup», который проходит в Анталье (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Казахстан — Узбекистан начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.


    Напомним, казахстанская «молодежка» в первом матче «Antalya Cup» со счетом 2:1 обыграла сборную Северной Македонии (голы забили Саги Совет и Абылайхан Жумабек), а затем потерпели поражение в матче с командой Болгарии — 1:3 (единственный гол в составе сборной Казахстана на счету Султан Сагнаев).



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