Молодежная сборная Казахстана стартовала на ЧМ по хоккею с победы над венграми
ХЁРСХОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана (U-20) с убедительной победы начала выступление на молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первом матче в группе А первого дивизиона Казахстан сыграл с Венгрией. На этот матч сборная Казахстана вышла в таком составе: Павленко (Амирбеков) — Комаров-Шайхмедденов, Колодюк-Морожников-Александров; Шетле-Алибек, Мангисбаев-Касенов-Цыбин; Гавриленко-Бреус, Шульга-Кайыржан-Ермак; Сулейменов-Кенесбай, Логвин-Нурлан-Оспанов.
Сборная Казахстана обыграла команду Венгрии со счетом 3:1. У Казахстана по шайбе забросили Абай Мангисбаев (1-я минута), Всеволод Логвин (19-я) и Дмитрий Колодюк (26-я); у Венгрии отличился Марк Шлекманн (34-я).
Таким образом, казахстанская «молодежка» выиграла свой первый матч на МЧМ-2022.
Также в группе А с Казахстаном выступают сборные Латвии, Беларуси, Норвегии и Дании.
13 декабря сборная Казахстана сыграет с Норвегией, 15 декабря — с Данией, 16 декабря — с Беларусью, 18 декабря — с Латвией. По регламенту турнира в элитный дивизион выйдет только победитель группы.
Свои матчи молодежная сборная Казахстана проводит в Хёрсхольме (Дания).
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