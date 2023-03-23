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    09:51, 23 Март 2023 | GMT +6

    Молодежная сборная Казахстана с поражения стартовала в отборе Евро-2023 по футзалу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана до 19 лет провела свой первый матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2023 по футзалу, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первой игре казахстанцы встречались со сверстниками из Польши и уступили им со счетом 2:3. У победителей отличились Шимон Личнерски (1-я и 2-я минуты) и Оскар Дмохевич (29-я); в составе сборной Казахстана голы забили Дамир Каирбай (16-я минута) и Александр Дерябин (33-я).

    23 марта казахстанская «молодежка» сыграет со сборной Молдовы. Матч начнется в 22:00 по астанинскому времени. Затем сборная Казахстана 25 марта проведет заключительный матч отборочного турнира против команды Словении


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