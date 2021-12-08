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Молодежная сборная Казахстана разнесла датчан перед ЧМ по хоккею
8 Декабря 2021 07:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках подготовки к чемпионату мира молодёжная сборная Казахстана разгромила «Эсбьерг», передает Sports.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
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Заброшенными шайбами отметились Даниил Цыбин, Иван Гавриленко, Станислав Александров (2), Абай Мангисбаев, Всеволод Логвин и Николай Шульга.
МХК «Эсбьерг» (Эсбьерг) — Казахстан U-20 1:7.
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