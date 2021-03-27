Молодежная сборная Казахстана проиграла Болгарии на Antalya Cup-2021

АНТАЛИЯ. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана во втором матче «Antalya Cup-2021» сыграла с командой Болгарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовый состав казахстанцев выглядел следующим образом: Жомарт, Аскаров, Кашкен, Зубайдилда, Хаджиев, Сагнаев, Буранчиев, Бачек, Имангазиев, Караман, Скорых.

Первый тайм прошел в равной борьбе с одинаковыми шансами на успех, а начало второго сложилось неудачно для подопечных Кайрата Нурдаулетова. Все началось с ошибки голкипера Динмухаммеда Жомарта, который решил обвести соперника в своей штрафной и получил гол в свои ворота, после этого болгары отметились еще дважды, причем все три мяча они провели за десять минут, итог ударом с пенальти подвел Султан Сагнаев. 3:1 — сильнее Болгария.Напомним, что в первом матче Казахстан победил Северную Македонию со счетом 2:1, а 29 марта сыграет с командой Узбекистана.







