Молодежная сборная Казахстана проиграла Бельгии в отборе на ЕВРО-2023

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана в первом матче отбора на чемпионат Европы 2021 года сыграла в Актобе с командой Бельгии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Кайрат Нурдаулетов выставил следующий состав: Устименко, Скворцов, Жаксылыков, Жумаханов, Совет, Буранчиев, Астанов, Сагнаев, Швырев, Самородов, Жумабек.

Гости владели инициативой с первых минут и после того, как упустили несколько моментов пустые ворота поразил Килин Сарделла, казахстанцы включились и отыграли этот мяч усилиями Аблайхана Жумабека, однако уже в компенсированное к первой половине время забил капитан гостей Амаду Онана. Казахстанцы на старте второго тайма старались выровнять положение, только получили гол в свои ворота, сделал это Лоис Опенда. Остаток поединка запомнился выбежавшим на поле болельщиком. 3:1 — сильнее бельгийцы.Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября дома против Дании.Голы: Сарделла 28 (0:1), Жумабек 43 (1:1), Онана 45+1 (1:2), Опенда 75 (1:3).



