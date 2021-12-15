Молодежная сборная Казахстана продолжает выступление в Дании на чемпионате мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 15 на 16 декабря сборная Казахстана (U-20) проведет свой третий матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Казахстана будет сборная Дании. Начало матча в 01:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, молодежная сборная Казахстана стартовала на МЧМ-2022 с победы над командой Венгрии (3:1), а затем неожиданно крупно проиграла Норвегии (2:5). Что касается сборной Дании, то она сначала потерпела сокрушительное поражение от Беларуси (1:9), после чего уступила Латвии (4:5). Стоит добавить, что матчи первого дивизиона МЧМ-2022 в группе А проходят именно в Дании.

Также на групповом этапе сборная Казахстана проведет еще два матча: 16 декабря она встретится с командой Беларуси, а 18 декабря сыграет с Латвией. Отметим, что по регламенту турнира в элитный дивизион попадет только победитель группы.