Молодежная сборная Казахстана продолжает выступление в Дании на чемпионате мира по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ночь с 15 на 16 декабря сборная Казахстана (U-20) проведет свой третий матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Соперником Казахстана будет сборная Дании. Начало матча в 01:00 по времени Нур-Султана.
Напомним, молодежная сборная Казахстана стартовала на МЧМ-2022 с победы над командой Венгрии (3:1), а затем неожиданно крупно проиграла Норвегии (2:5). Что касается сборной Дании, то она сначала потерпела сокрушительное поражение от Беларуси (1:9), после чего уступила Латвии (4:5). Стоит добавить, что матчи первого дивизиона МЧМ-2022 в группе А проходят именно в Дании.
Также на групповом этапе сборная Казахстана проведет еще два матча: 16 декабря она встретится с командой Беларуси, а 18 декабря сыграет с Латвией. Отметим, что по регламенту турнира в элитный дивизион попадет только победитель группы.
- Календарь мероприятий: В чем уникальность мобильного приложения, разработанного студенткой из Актау
- «Я не болею ВИЧ, я просто с ним живу» - подросток с ВИЧ
- Казахстанцы выступят в молодежном чемпионате мира по пляжному волейболу в Таиланде
- Три олимпийские лицензии завоевала карагандинка Екатерина Айдова
- Следующим соперником Головкина может стать «Канело»
- Команда Казахстана по каратэ объявила состав на чемпионат Азии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана