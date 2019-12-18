Молодежная сборная Казахстана прибыла в Чехию на Чемпионат мира по хоккею

ЧЕХИЯ. SPORTINFORM - КАЗИНФОРМ - Команда Сергея Старыгина прибыла в Чехию, где в городах Острава и Тршинец пройдет 44-й молодежный Чемпионат мира по хоккею, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу QHF.

Спустя три года МЧМ-2020 возвращается в Европу, три предыдущих турнира проходили в Северной Америке. Острава уже принимала молодежный чемпионат мира, а Тршинец впервые примет подобные соревнования. Матчи группы «A» пройдут на «OstravarArena» арене (вместимость 10 000 зрителей), игры группы «B» в Тршинеце на «WerkArena» (5 000 зрителей).

Группа A: Финляндия, Швейцария, Швеция, Словакия и Казахстан.

Группа B: США, Канада, Россия, Чехия и Германия.

Чемпионат стартует 26 декабря 2019 года и завершится по 5 января 2020 г. Согласно регламенту турнира, в 1/4 финала проходят первые четыре команды из каждой группы. Команды, занявшие в своих группах последнее место, сыграют в утешительном раунде между собой серию игр до двух побед за право остаться в высшем дивизионе.

В прошлом году победителем стала молодежная сборная Финляндии, обыгравшая в финале США. Сборная Казахстана в утешительном раунде добилась двух побед в матчах с командой Дании, тем самым сохранив место в элитном дивизионе.

На чемпионате мира в Чехии казахстанской «молодежкой» будет руководить опытный специалист Сергей Старыгин, который уже четвертый сезон возглавляет молодежную команду «Барыса» - «Снежные Барсы».

В рамках подготовки к играм Чемпионата мира казахстанцы проведут два товарищеских матча, с молодежкой России и чешским хоккейным клубом «Витковице».

Расписание матчей сборной Казахстана (время г. Нур-Султан):

Товарищеские матчи:

21.12.2019 Сборная Казахстана U-20 - Сборная России U-20, 19:00

23.12.2019 Сборная Казахстана U-20 - МХК «Витковице» (Чехия)17:30

Групповой этап

26.12.2019 Швейцария - Казахстан 20:00

27.12.2019 Словакия - Казахстан 20:00

29.12.2019 Казахстан - Финляндия 20:00

30.12.2019 Казахстан - Швеция 20:00

Билеты можно приобрести в режиме онлайн по ссылке: IIHF.com/tickets

Состав молодежной сборной Казахстана на МЧМ-2020:

Вратари: Владислав Нурек (ХК «Алтай Торпедо»), Роман Калмыков, Максим Павленко (оба МХК «Снежные барсы)Защитники: Артём Королев, Данил Бутенко, Мади Диханбек, Тимофей Катасонов, Давид Муратов, Владимир Шлычков, Рустем Джумагулов (все МХК «Снежные барсы), Нестеров Илья (ХК «Ertis«), Тамирлан Гайтемиров

Нападающие: Диас Гусейнов, Максим Мусоров, Олег Бойко, Юсуп Асуханов, Владислав Сайко, Алихан Омирбеков, Станислав Александров, Ансар Шайхметденов (все МХК «Снежные барсы»), Андрей Буяльский, Денис Чапоров, Валерий Ницевич, Руслан Демин (все ХК «Темиртау»), Константин Бондаренко, Максим Чалов, Никита Ляпунов (все МХК «Алтай»)

Тренерский штаб:

Старыгин С.В - главный тренер

Шаянов А.В - тренер

Высоцкий А.А - тренер

Габдрахманов И.В - тренер

Колюжный А.В - тренер по вратарям

Все матчи молодежной сборной Казахстана покажет телеканал QAZSPORT.