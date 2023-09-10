Молодежная сборная Казахстана победила команду Саудовской Аравии на Slovenia Nations Cup 2023

БРЕЖИЦЕ. КАЗИНФОРМ - Молодежная сборная Казахстана до 19 сыграла с командой Саудовской Аравии до 20 лет на турнире Slovenia Nations Cup 2023 в словенском городе Брежице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанцы первыми пропустили гол в первом тайме, но до окончания первой половины игры форвард «Кайрата» Артем Литош сравнял счет. Во втором тайме казахстанская сборная вновь пропустила первой, но сумела перевернуть ход игры, забив два гола. Итог — победа казахстанской «молодежки» со счетом 3:2.

Капитаном казахстанской команды является Олжас Байбек, а старшим тренером - специалист Александр Кузнецов.