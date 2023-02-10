09:27, 10 Февраль 2023 | GMT +6
Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла Беларуси
МИНСК. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках Кубка Будущего, проходящего в Минске, молодежная сборная Казахстана крупно проиграла Беларуси, пропустив пять безответных шайб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz
Казахстан - Беларусь 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
0:1 - Михалев (Мороз, Сотишвили) - 15:23 ГБ
0:2 - Аношко (Гаврилов, Бориков) - 34:08
0:3 - Гуменюк (Жихарев) - 39:11
0:4 - Ковгореня (Аношко, Карпович) - 49:38
0:5 - Гуменюк (Глинский, Морозов) - 52:20
Вратари: Эрштейн - ЗинаддинФото: shaiba.kz