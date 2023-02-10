РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Молодежная сборная Казахстана по хоккею проиграла Беларуси

    None
    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках Кубка Будущего, проходящего в Минске, молодежная сборная Казахстана крупно проиграла Беларуси, пропустив пять безответных шайб. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz

    Казахстан - Беларусь 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

    0:1 - Михалев (Мороз, Сотишвили) - 15:23 ГБ
    0:2 - Аношко (Гаврилов, Бориков) - 34:08
    0:3 - Гуменюк (Жихарев) - 39:11
    0:4 - Ковгореня (Аношко, Карпович) - 49:38
    0:5 - Гуменюк (Глинский, Морозов) - 52:20

    Вратари: Эрштейн - Зинаддин

    Фото: shaiba.kz




    Теги:
    Спорт Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!