Молодежная сборная Казахстана по хоккею крупно проиграла на Кубке Будущего

13 Ноября 2022, 22:30

13 Ноября 2022, 22:30

Молодежная сборная Казахстана по хоккею крупно проиграла на Кубке Будущего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче в рамках Кубка Будущего молодёжная сборная Казахстана проиграла России с крупным счетом 6:1. Единственную шайбу в составе подопечных Александра Истомина забросил защитник Артём Авдеенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

Россия U20 - Казахстан U20 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

1:0 - Мамаладзе (Осипов, Кателевский) - 02:39

2:0 - Мичков (Кузьмин) - 03:01 ГБ

2:1 - Авдеенко - 11:46

3:1 - Кателевский (Цулыгин, Бусыгин) - 18:34

4:1 - Лазутин (Варлаков, Коромыслов) - 20:34

5:1 - Чибриков (Лазутин, Бучельников) - 38:29

6:1 - Бучельников - 54:20